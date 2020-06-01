В Пестречинском районе построят новые очистные сооружения

В Пестрецах и Кощаково ведется строительство новых биологических очистных сооружений, пишет газета «Вперед».

В Пестрецах построят очистные мощностью 1 200 куб. метров в сутки за 177 млн рублей. Объект планируется сдать в ноябре — декабре этого года. Сейчас проведены земляные работы, выкопаны котлованы. Рабочие покрывают дно щебнем для последующего бетонирования.

В Кощаково очистные сооружения мощностью 250 кубометров построят в следующем году. На их строительство выделено 113 млн рублей.

В мае стало известно, что в Зеленодольском районе появятся очистные сооружения за 1 млрд рублей.

