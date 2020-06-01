ВККС рекомендовала кандидата в председатели Казанского военного суда

Военный судья из Ростова-на-Дону Идрис Исраилов может возглавить Казанский гарнизонный военный суд. Его кандидатуру рекомендовала к назначению Высшая квалифколлегия судей РФ.



На прошедшем в Москве заседании у членов коллегии был вопрос к Исраилову в части заполнения анкетных данных о родственниках, сообщает портал «Право.ру». У кандидата спросили, почему он не указал, что его сестра имеет статус ИП. Он ответил — она прекратила заниматься предпринимательской деятельностью еще 6 лет назад.

Судейский стаж кандидата в председатели составляет 8 лет, все эти годы он работает в военном суде Ростова-на-Дону. А еще является членом квалификационной коллегии судей региона.