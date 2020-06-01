Столб упал на автомобиль в Казани

Фото: соцсети

В Казани столб линии электропередач упал на автомобиль. Фото с места происшествия опубликовано в соцсети.

Случай произошел на улице Серп и Молот в Кировском районе Казани. На кадрах видно, что бетонная опора ЛЭП рухнула на синий автомобиль Renault Logan.

По предварительным данным, хозяйка автомобиля не пострадала.

Ранее ГУ МЧС РФ по РТ публиковало штормовое предупреждение о грозе, граде и шквалистом ветре.

