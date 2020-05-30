МЧС Татарстана предупредило о надвигающемся шторме

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

ГУ МЧС РФ по РТ опубликовало штормовое предупреждение. Завтра днем и вечером на территории республики ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер.

Сообщается, что непогода начнется с 6 утра и продолжится до 21.30. Местами в республике пройдет сильный дождь, гроза, скорость ветра будет составит 15 — 20 м/с, локально будет достигать 24 м/с.

В Казани днем и вечером 31 мая местами ожидаются сильный дождь, гроза, усиления юго-западного ветра до 15 — 20 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что следующая неделя в Татарстане начнется с похолодания.

