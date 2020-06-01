«Такого не было даже во время паводка»: в Куюках поток воды после грозы едва не смыл дорогу

В соцсетях опубликованы кадры последствий вчерашней грозы в деревне Куюки под Казанью. На кадрах видеозаписи видно, что поток воды несется по дороге буквально вымывая все на своем пути.

«Такого даже весной во время паводка не было, кажется. В этом месте что-то изменилось, достроилось? Как будто вода проложила себе новую дорогу», — пишет одна из пользовательниц.

В комментариях люди добавляют, что поток воды был таким, что они едва могли перейти «реку» пешком.

Ранее в Казани после дождя затопило проспект Победы. На видео видно, что уровень воды в некоторых местах доходит до кузовов автомобилей.

