Выпускники искупались в пруду казанского парка «Черное озеро»
Выпускники Казани, которые в этом году остались без масштабного празднования оследнего звонка, отпраздновали его по-своему. Несколько человек были замечены купающимися в пруду парка «Черное озеро».
Видео купания вчерашних школьников опубликовали в соцсетях (редакция не публикует ролик из соображений этичности). На кадрах группа вчерашних школьников весело проводит время на берегу В какой-то момент молодые люди снимают с себя одежду и бросаются в воду.
Впрочем, пользователи соцсетей только с ностальгией вспомнили «свои 18».
«Им можно, ничего плохого не вижу в этом! Все когда-то молодыми были», — пишут в соцсети.
Напомним, что в школах в этом году провели онлайн-последние звонки. Для проведения онлайн-линейки каждая школа сама придумала сценарий праздника и определила удобную интернет-платформу.
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