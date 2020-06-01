Выпускники искупались в пруду казанского парка «Черное озеро»

Фото: кадр видео из соцсети

Выпускники Казани, которые в этом году остались без масштабного празднования оследнего звонка, отпраздновали его по-своему. Несколько человек были замечены купающимися в пруду парка «Черное озеро».

Видео купания вчерашних школьников опубликовали в соцсетях (редакция не публикует ролик из соображений этичности). На кадрах группа вчерашних школьников весело проводит время на берегу В какой-то момент молодые люди снимают с себя одежду и бросаются в воду.

Впрочем, пользователи соцсетей только с ностальгией вспомнили «свои 18».

«Им можно, ничего плохого не вижу в этом! Все когда-то молодыми были», — пишут в соцсети.

Напомним, что в школах в этом году провели онлайн-последние звонки. Для проведения онлайн-линейки каждая школа сама придумала сценарий праздника и определила удобную интернет-платформу.

