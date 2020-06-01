В Башкирии молодой парень разбился, управляя мотоциклом без прав

Фото: @gibdd_rb

В Башкирии 19-летний юноша без прав погиб за рулем мотоцикла. Об этом рассказали ГИБДД республики.

Авария произошла в Благовещенском районе на 13 км автодороги Кушкуль — Осиповка. 19-летний местный житель за рулем мотоцикла «Иж Планета-5" вылетел в кювет. В результате водитель скончался на месте, его 33-летняя пассажирка госпитализирована с травмами.

Сообщается, что водитель не имел прав, а мотоцикл не был зарегистрирован по закону. Начато разбирательство.

Ранее в Татарстане в аварии с КАМАЗом погиб водитель внедорожника. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser влетел в полуприцеп КАМАЗа, после чего внедорожник отказался на обочине.

