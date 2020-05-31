Башкирский карикатурист отреагировал на запуск ракеты Илоном Маском

Башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев отреагировал новой карикатурой на запуск ракеты Илоном Маском. Глава Роскосмоса, раскидывающий лапти, изображен босым в крестьянской рубахе.

На своей карикатуре он изобразил бросающегося в сторону космической ракеты лаптем Рогозина. При этом босой персонаж кричит «Анафема!».

Отметим, что в 2014 году, когда Америка вынесла санкции против России, Рогозин предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Напомним, что 30 мая, в 22:22 по московскому времени SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon, который доставит двух астронавтов на Международную космическую станцию.

