Главное о коронавирусе на 31 мая: поджог вышки сотовой связи в Татарстане и «Доширак» для Пригожина и Валерии

Фото: Реальное время

Новая дорога в благодарность и снижение темпа прироста

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 52 новых случая COVID-19. Все случаи заражения — контактные. 20 человек госпитализированы, 32 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Больше всего заболевших в Казани (18) и Набережных Челнах (20). Шестеро заболевших в Нижнекамском районе, по двое — в Нурлатском, Пестречинском и Тукаевском. По одному пациенту прибавилось в Камско-Устинском и Чистопольском районах РТ.

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 194 случая заболевания. Выздоровели за весь период 2 616 человек, из них 31 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.

В деревне Красный Яр Зеленодольского района подожгли вышку сотовой связи. Фото kazanreporter.ru

Республика находится на 16-м месте по числу заболевших среди регионов России.

В Татарстане снизилась доля бессимптомных больных коронавирусом.

В обсерваторах продолжают находиться 338 человек.



На этой неделе темп прироста новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составил 2,2%

В Зеленодольске депутат в благодарность медикам отремонтировал дорогу к больнице.

В деревне Красный Яр Зеленодольского района подожгли вышку сотовой связи. Случай, вероятно, связан со слухами о негативном излучении сетей 5G.



Штрафы за отказ от вакцинации

За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 414 человек. Таким образом, число зараженных в стране выросло до 405 843, а выздоровевших — до 171 883 человек.

Зафиксировано 138 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса умерли 4693 россиянина.



Топ регионов России по числу заболевших

В России разработали вакцину от COVID-19, которую можно закапать в нос.



Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в ближайшие две недели.



Штрафы за отказ от вакцинации внесены в новый проект КоАП.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возникновение осенью второй волны заражения коронавирусом.

Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота. Пилот компании Air India отправлен на лечение.

Иосифу Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь — лапшу быстрого приготовления «Доширак». Ранее продюсер рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии.

«Победа» возобновляет перелеты по стране.

Фото Максима Платонова

В Новосибирске коронавирусом заразились девять беременных женщин. Пятеро уже родили здоровых детей.

Ученые выяснили, что домашние животные, которые заболели коронавирусом, не могут заразить своих хозяев. Передача вируса от питомца человеку невозможна.

От коронавируса умер старейший артист РАМТ Юльен Балмусов, озвучивший Дарта Вейдера.

Экс-солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов стал таксистом из-за нехватки денег.

IKEA возобновит работу трех магазинов в Москве. Число покупателей будет ограничено.

Пациенту пересадили легкие

По состоянию на 10:40 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 171 784. Умерли 371 175 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 816 897). На второй строчке — Бразилия (499 966), Россия на третьем месте (405 843). На четвертом месте — Испания (286 308), на пятом — Великобритания (272 826).