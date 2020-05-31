Главное о коронавирусе на 31 мая: поджог вышки сотовой связи в Татарстане и «Доширак» для Пригожина и Валерии
Новая дорога в благодарность и снижение темпа прироста
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 52 новых случая COVID-19. Все случаи заражения — контактные. 20 человек госпитализированы, 32 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).
Больше всего заболевших в Казани (18) и Набережных Челнах (20). Шестеро заболевших в Нижнекамском районе, по двое — в Нурлатском, Пестречинском и Тукаевском. По одному пациенту прибавилось в Камско-Устинском и Чистопольском районах РТ.
Всего в Татарстане зарегистрировано 3 194 случая заболевания. Выздоровели за весь период 2 616 человек, из них 31 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.
Республика находится на 16-м месте по числу заболевших среди регионов России.
- В Татарстане снизилась доля бессимптомных больных коронавирусом.
- В обсерваторах продолжают находиться 338 человек.
- На этой неделе темп прироста новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составил 2,2%
- В Зеленодольске депутат в благодарность медикам отремонтировал дорогу к больнице.
- В деревне Красный Яр Зеленодольского района подожгли вышку сотовой связи. Случай, вероятно, связан со слухами о негативном излучении сетей 5G.
Штрафы за отказ от вакцинации
За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 414 человек. Таким образом, число зараженных в стране выросло до 405 843, а выздоровевших — до 171 883 человек.
Зафиксировано 138 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса умерли 4693 россиянина.
Топ регионов России по числу заболевших
- В России разработали вакцину от COVID-19, которую можно закапать в нос.
- Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в ближайшие две недели.
- Штрафы за отказ от вакцинации внесены в новый проект КоАП.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возникновение осенью второй волны заражения коронавирусом.
- Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота. Пилот компании Air India отправлен на лечение.
- Иосифу Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь — лапшу быстрого приготовления «Доширак». Ранее продюсер рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии.
- «Победа» возобновляет перелеты по стране.
- В Новосибирске коронавирусом заразились девять беременных женщин. Пятеро уже родили здоровых детей.
- Ученые выяснили, что домашние животные, которые заболели коронавирусом, не могут заразить своих хозяев. Передача вируса от питомца человеку невозможна.
- От коронавируса умер старейший артист РАМТ Юльен Балмусов, озвучивший Дарта Вейдера.
- Экс-солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов стал таксистом из-за нехватки денег.
- IKEA возобновит работу трех магазинов в Москве. Число покупателей будет ограничено.
Пациенту пересадили легкие
По состоянию на 10:40 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 171 784. Умерли 371 175 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 816 897). На второй строчке — Бразилия (499 966), Россия на третьем месте (405 843). На четвертом месте — Испания (286 308), на пятом — Великобритания (272 826).
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- В Италии переболевшему коронавирусом пациенту пересадили легкие.
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