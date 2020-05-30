В Татарстане увеличилось число смертей на дорогах

В Татарстане выявлен рост числа погибших в ДТП. С начала года на дорогах погиб 81 человек — такие данные озвучил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.

Смертность на дорогах в результате самоизоляции не понизилась, а повысилась. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в авариях погибло на семь человек больше. 1 278 человек получили травмы различной степени тяжести.

По словам спикера, основная причина смертельных аварий — превышение скорости.

Ранее «Реальное время» сообщало, что за первый день самоизоляции количество ДТП в Татарстане уменьшилось в 9 раз.

