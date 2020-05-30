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На Южной трассе в Казани легковушка врезалась в столб

07:20, 30.05.2020
На Южной трассе в Казани легковушка врезалась в столб
Фото: соцсети

В Казани на проспекте победы легковушка на большой скорости врезалась в столб. Об этом рассказали в соцсетях.

Авария произошла вчера около 22 часов.

«Очередной жесткач на южке, что-то нужно делать со скоростным режимом на этом участке дороги», — пдписал видео автор.

На кадрах видно, что удар был такой силы, что столб буквально оказался в салоне автомобиля. По сообщению очевидцев, водитель остался жив, его госпитализировали медики скорой помощи.

Пользователи Сети рассуждают, что скоростной режим в городе здесь ни при чем. На Южной трассе разрешена скорость 60 км/ч. Ужесточение скоростного режима не сделает дорогу безопасной, «лихачи» будут «летать» независимо от установленных знаков.

Ранее в ночь на 5 мая в Казани автолюбитель за рулем белого Opel Astra на полном ходу протаранил входную конструкцию станции метро «Проспект Победы». По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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