На Южной трассе в Казани легковушка врезалась в столб

Фото: соцсети

В Казани на проспекте победы легковушка на большой скорости врезалась в столб. Об этом рассказали в соцсетях.

Авария произошла вчера около 22 часов.

«Очередной жесткач на южке, что-то нужно делать со скоростным режимом на этом участке дороги», — пдписал видео автор.

На кадрах видно, что удар был такой силы, что столб буквально оказался в салоне автомобиля. По сообщению очевидцев, водитель остался жив, его госпитализировали медики скорой помощи.



Пользователи Сети рассуждают, что скоростной режим в городе здесь ни при чем. На Южной трассе разрешена скорость 60 км/ч. Ужесточение скоростного режима не сделает дорогу безопасной, «лихачи» будут «летать» независимо от установленных знаков.

Ранее в ночь на 5 мая в Казани автолюбитель за рулем белого Opel Astra на полном ходу протаранил входную конструкцию станции метро «Проспект Победы». По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

