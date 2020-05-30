На Южной трассе в Казани легковушка врезалась в столб
В Казани на проспекте победы легковушка на большой скорости врезалась в столб. Об этом рассказали в соцсетях.
Авария произошла вчера около 22 часов.
«Очередной жесткач на южке, что-то нужно делать со скоростным режимом на этом участке дороги», — пдписал видео автор.
На кадрах видно, что удар был такой силы, что столб буквально оказался в салоне автомобиля. По сообщению очевидцев, водитель остался жив, его госпитализировали медики скорой помощи.
Пользователи Сети рассуждают, что скоростной режим в городе здесь ни при чем. На Южной трассе разрешена скорость 60 км/ч. Ужесточение скоростного режима не сделает дорогу безопасной, «лихачи» будут «летать» независимо от установленных знаков.
Ранее в ночь на 5 мая в Казани автолюбитель за рулем белого Opel Astra на полном ходу протаранил входную конструкцию станции метро «Проспект Победы». По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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