Ночью в Казани автомобиль на полном ходу протаранил станцию метро «Проспект Победы»
В ночь на 5 мая в Казани автолюбитель за рулем белого Opel Astra на полном ходу протаранил входную конструкцию станции метро «Проспект Победы».
По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако сам он это отрицает. По информации проекта «Вызов 112» телевизионной программы ТНВ, дежурной бригаде ГИБДД пришлось преследовать незадачливого водителя — его задержали после непродолжительной погони.
Происшествия Татарстан
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