Ночью в Казани автомобиль на полном ходу протаранил станцию метро «Проспект Победы»

Фото: скриншот видео с места аварии

В ночь на 5 мая в Казани автолюбитель за рулем белого Opel Astra на полном ходу протаранил входную конструкцию станции метро «Проспект Победы».

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако сам он это отрицает. По информации проекта «Вызов 112» телевизионной программы ТНВ, дежурной бригаде ГИБДД пришлось преследовать незадачливого водителя — его задержали после непродолжительной погони.