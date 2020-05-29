Впервые за три года в Казани количество погибших на пожарах уменьшилось на 36,6%

Фото: МЧС по РТ

За 2019 год в Казани зарегистрировано 1575 пожаров, из них 788 — в жилом секторе, в остальных случаях — горение сухой травы и бытовых отходов, рассказал во время штаба начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. С начала этого года в городе произошло 650 пожаров.

С 1 апреля по 30 мая был введен особый противопожарный режим, что, по словам Тимурханова, позволило держать ситуацию под контролем. За это время природных пожаров не зарегистрировали.

В жилом секторе количество пожаров снизилось на 1,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впервые за 3 года в Казани количество погибших на пожарах уменьшилось на 36,6 и составило 14 человек.