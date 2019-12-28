Музыканты группы «Кино» выпустили новый клип

Музыканты группы «Кино» выложили новый клип на песню «Троллейбус». В 2020 году они собрались дать два концерта.

Записать новые партии инструментов взялись гитарист группы Юрий Каспарян и басист Игорь Тихомиров. К ним присоединились бас-гитарист Александр Титов и барабанщик проекта «Симфоническое Кино» Олег Шунцов.

На концертах в Москве и Санкт-Петербурге планируется использовать голос Виктора Цоя в записи. Продюсером выступлений стал сын музыканта Александр Цой.