Семь вещей, которые в России удобнее, чем за границей

Менталитет значительной части жителей России устроен таким образом, что, несмотря на глубинную любовь к родине, мы все же склонны сравнивать ее с «другими странами». Сравнение это, к сожалению, обычно бывает не в пользу России. Но вот вам несколько моментов, в которых Россия однозначно комфортнее, например, стран Европы.

1. Круглосуточные гипермаркеты и службы доставки

В большинстве стран Европы сильно ограничено время работы не то что гипермаркетов, но даже крупных сетевых магазинов формата «у дома». Нужно купить что-то «глобальнее» бутылки «Колы» и упаковки чипсов? Привыкли к определенному магазину? В два часа ночи срочно понадобилась гладильная доска? В Европе придется потерпеть до утра (или до понедельника, если дело происходит в выходные). В России многие гипермаркеты работают до 23 часов, полуночи или даже круглосуточно. А еще у нас развиты сервисы доставки — курьер много что может привезти посреди ночи (в основном, конечно, речь о еде), причем возьмет за это совсем недорого, а, скорее, доставка будет включена в стоимость заказа.

2. Почти везде принимают карты, а в транспорте можно платить с помощью PayPass/PayWave

Как-то незаметно Россия (по крайней мере, в крупных городах) стала страной с одними из самых обширных возможностей оплаты картой. Сейчас в том или ином виде платежи по карте принимают почти все магазины, в том числе маленькие, даже ларьки с фруктами на улице. Наличка в принципе сейчас практически не нужна. В странах Европы с оплатой картой могут возникать проблемы: например, небольшие точки не хотят принимать картой суммы меньше 10 евро, где-то «внезапно» ломаются терминалы, а где-то в ходу редкие, актуальные только для этой страны виды карт, непопулярные в остальном мире. Например, Maestro в Нидерландах. Такой картой в России не пользуется почти никто, но, кстати, здесь ее принимают без особых проблем. А еще в большинстве крупных городов России бесконтактной банковской картой можно оплатить проезд в транспорте — невиданное дело, например, для столицы Бельгии, где для проезда в транспорте придется купить недешевую местную транспортную карту или втридорога заплатить водителю.

3. Дешевое такси

Помимо легкого доступа к транспорту (качество его оставим в стороне — это тема для отдельного разговора), в России очень дешевые сервисы заказа такси. Ждать машину в большинстве случаев очень недолго, заказать — легко через универсальные приложения, которых много, и действуют они почти по всей стране. А стоимость при этом одна из самых низких если не в мире, то на европейском континенте точно. Причина здесь, видимо, в невысоком уровне зарплат и в относительно дешевом бензине. В итоге здесь можно проехать, например, из центра Казани до окраины (около 10 километров) за 150 рублей — около двух евро. Это сумма меньшая, чем стоимость посадки в такси в некоторых европейских странах, и меньше стоимости одного проезда на общественном транспорте, например, в Берлине.

4. Дешевый и быстрый интернет

Россия — страна с одним из самых дешевых, доступных и быстрых доступов в интернет. Причем касается это как фиксированного интернета, так и мобильного. Тарифы на домашний интернет начинаются чуть ли не от 200 рублей в месяц, за те же деньги можно получить и солидный пакет интернета для мобильного телефона, который, отметим, довольно быстрый: в стране хорошее покрытие 4G, не говоря уже о 3G и обычном, «голосовом» 2G. Для сравнения — за 5 гигабайт мобильного интернета в месяц у французского оператора SFR придется заплатить 12 евро в месяц (почти тысячу рублей), за домашний интернет — от 10 евро.

5. Развитие IT-услуг

В России достаточно развиты IT-сервисы. Речь идет в первую очередь о государственных услугах и, например, банковских сервисах. Да, в целом есть страны, где ситуация лучше, чем тут (к примеру, Эстония, где даже проголосовать на выборах можно онлайн), но в сравнении с основной массой европейских стран Россия — очень продвинутая страна. Те же часто критикуемые «Госуслуги» — вещь в общем-то очень удобная и довольно стабильно работающая. При этом есть она далеко не в каждой стране. Отдельного упоминания заслуживают мобильные сервисы банков — многие операции можно делать через бесплатные или недорогие приложения, без визита в офис. Подобные сервисы есть, опять же, далеко не везде, а иногда они есть, но работают откровенно плохо.

6. Легкость аренды квартиры

В России легко арендовать квартиру. Зачастую это делается неофициально или «полуофициально» (с заключением договора, но такого, который не имеет особой юридической силы). Но зато снять в аренду жилплощадь можно буквально за один день. К примеру, в Германии этот процесс сложный, затратный и очень долгий. На аренду квартиры очень много претендентов, поэтому кандидатов «отбирают», в том числе с помощью соседей, а для аренды требуется представить много документов, включая данные о финансовом состоянии. В немецких правилах, правда, есть и обратная сторона: все официально, и квартиросъемщик хорошо защищен. Просто так расторгнуть договор до его истечения практически нереально.

7. Возможность сделать ремонт в съемной квартире

Наконец, еще один пункт, связанный с арендой квартиры: в Европе чаще всего почти полностью запрещены любые изменения в арендованной квартире. Буквально — не просверлишь дополнительную дыру в стене, чтобы повесить любимую картину. В России, конечно, пытаться дырявить стены арендованной квартиры без ведома хозяина тоже не стоит, но арендодатели обычно более сговорчивы и не станут чинить препятствий из-за таких мелочей. А нередки случаи и косметического ремонта в квартире в счет частичной оплаты съема. Так что аренда квартиры в России дает гораздо больший простор для творчества, чем в Европе.

Максим Матвеев