В Татарстане ликвидировали свалку вдоль лесопосадки в Лаишевском районе

Экологи выявили свалку строительного мусора вдоль лесопосадки в Лаишевском районе. Захламление потребовали немедленно устранить.

Как сообщает пресс-служба ведомства, о свалке сообщили местные жители. Площадь захламления составила 120 кв. м. После жалобы в адрес исполкома было направлено требование о принятии мер по очистке лесопосадки. После этого территория была очищена от мусора.

Ведомство просит сообщать о фактах нарушения природоохранного законодательства по телефону (843)267-68-67 или по электронной почте eco.signal@tatar.ru.

