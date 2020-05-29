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В Татарстане ликвидировали свалку вдоль лесопосадки в Лаишевском районе

12:29, 29.05.2020
В Татарстане ликвидировали свалку вдоль лесопосадки в Лаишевском районе
Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи выявили свалку строительного мусора вдоль лесопосадки в Лаишевском районе. Захламление потребовали немедленно устранить.

Как сообщает пресс-служба ведомства, о свалке сообщили местные жители. Площадь захламления составила 120 кв. м. После жалобы в адрес исполкома было направлено требование о принятии мер по очистке лесопосадки. После этого территория была очищена от мусора.

Ведомство просит сообщать о фактах нарушения природоохранного законодательства по телефону (843)267-68-67 или по электронной почте eco.signal@tatar.ru.

Общество Татарстан
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