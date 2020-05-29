В Казани с начала лета запустят новые рейсы электричек
С приходом тепла и снятием ряда ограничений в Казани растет пассажиропоток на пригородных направлениях. В связи с этим компания «Содружество» (входит в РЖД) возобновляет курсирование девятнадцати электричек.
- С 1 июня назначаются:
- — №6101 сообщением Казань — Канаш отправлением в 14:30, прибытием в 17:26 ежедневно;
- — №6102 сообщением Канаш — Казань отправлением в 8:22, прибытием в 11:18 ежедневно;
- — №6003 сообщением Казань — Свияжск отправлением в 12:35, прибытием в 13:55 ежедневно;
- — №6004 сообщением Свияжск — Казань отправлением в 14:20, прибытием в 15:35 ежедневно. В связи с назначением данного поезда пригородный поезд №6356 будет следовать согласно действующему расписанию отправлением со станции Свияжск в 12:29, прибытием на станцию Казань в 13:46;
- — поезд №6434 сообщением Казань — Арск отправлением в 13:12, прибытием в 14:50 ежедневно;
- — №6482 сообщением Зеленый Дол — Арск отправлением в 18:28, прибытием в 20:44 ежедневно;
- — №6924 сообщением Казань — Кизнер отправлением в 5:18, прибытием в 9:21 ежедневно;
- — №6934 сообщением Кизнер — Ижевск отправлением в 9:48, прибытием в 12:23 ежедневно;
- — №6926 сообщением Казань — Кизнер отправлением в 16:13, прибытием в 20:28 ежедневно;
- — №6936 сообщением Кизнер — Ижевск отправлением в 20:33, прибытием в 23:05 ежедневно;
- — №6935 сообщением Ижевск — Кизнер отправлением в 17:52, прибытием в 20:25 ежедневно;
- — №6925 сообщением Кизнер — Казань отправлением в 20:30, прибытием в 22:32 ежедневно.
- Со 2 июня назначаются:
- — №6405 сообщением Арск — Казань отправлением в 7:00, прибытием в 8:47 ежедневно;
- — №6933 сообщением Ижевск — Кизнер отправлением в 6:39, прибытием в 9:27 ежедневно;
- — №6923 сообщением Кизнер — Казань отправлением в 9:32, прибытием в 11:40 ежедневно.
- С 5 июня назначаются:
- — №6383 сообщением Казань — Йошкар-Ола отправлением в 14:20, прибытием в 17:45 по пятницам субботам и воскресеньям;
- — №6453 сообщением Йошкар-Ола — Табашино отправлением в 18:50, прибытием в 20:14 по пятницам субботам и воскресеньям.
- С 6 июня назначаются:
- — №6452 сообщением Табашино — Йошкар-Ола отправлением в 5:01, прибытием в 6:35 по субботам, воскресеньям и понедельникам;
- — №6382 сообщением Йошкар-Ола — Казань отправлением в 7:45, прибытием в 11:05 по субботам, воскресеньям и понедельникам.
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