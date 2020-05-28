«Опора России» предложила вдвое поднять порог отнесения к малому и среднему бизнесу

В организации «Опора России» предложили вдвое увеличить порог прибыли, при которой компании можно относить к малому или среднему бизнесу. Также выработана идея промежуточного налогового режима.

Президент организации Александр Калинин выдвинул идею о необходимости относить к малому бизнесу компании с доходом до 300 млн рублей, против установленных сейчас 150 млн. Соответственно увеличить до этой суммы и порог применения упрощенной системы налогообложения.

К среднему бизнесу предлагается относить компании с доходом до 4 млрд рублей и численностью сотрудников до 500 человек, передает ТАСС. Для них «Опора России» придумала промежуточный налоговый режим.

Он будет предполагать либо более низкий НДС, либо вычитать из начисленных налогов сумму социальных взносов.