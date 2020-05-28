«Опора России» предложила вдвое поднять порог отнесения к малому и среднему бизнесу
В организации «Опора России» предложили вдвое увеличить порог прибыли, при которой компании можно относить к малому или среднему бизнесу. Также выработана идея промежуточного налогового режима.
Президент организации Александр Калинин выдвинул идею о необходимости относить к малому бизнесу компании с доходом до 300 млн рублей, против установленных сейчас 150 млн. Соответственно увеличить до этой суммы и порог применения упрощенной системы налогообложения.
К среднему бизнесу предлагается относить компании с доходом до 4 млрд рублей и численностью сотрудников до 500 человек, передает ТАСС. Для них «Опора России» придумала промежуточный налоговый режим.
Он будет предполагать либо более низкий НДС, либо вычитать из начисленных налогов сумму социальных взносов.
комментарии
Надо хотя бы в 10 раз снизить предельный доход для микропредприятий и малых предприятий - 8-12 млн рублей и 70-80 млн рублей для малых