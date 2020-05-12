Адвокат из Татарстана требует от ВОЗ 100 млн за запоздалую реакцию на COVID-19

Фото: Михаил Соколов (kommersant.ru)

«Перехожу в гражданско-правовое поле»



Сто миллионов рублей хочет взыскать известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава с Всемирной организации здравоохранения за запоздалую реакцию на пандемию COVID-19. Обратившийся ранее в российский Следком с заявлением о возбуждении уголовного дела против ВОЗ юрист рассказал «Реальному времени», почему он, не оставляя попыток добиться возбуждения уголовного дела, решил начать действовать еще и в гражданско-правовом поле.

Напомним, заявление о преступной халатности ВОЗ Лаврентий Сичинава направил в Следственный комитет России 24 апреля. В нем он указал, что сотрудники ВОЗ не оценили опасности вспышки коронавируса в Ухане и с запозданием объявили о пандемии, в результате чего мировое сообщество, включая Россию, упустило время для санитарных и карантинных мер. ВОЗ, по его мнению, «неправильно отреагировала на обнаружение вируса, фактически занималась сокрытием подлинных масштабов заболевания, способствуя тем самым дальнейшему распространению инфекции по всему миру, включая территорию РФ».

Сотрудники ВОЗ не оценили опасности вспышки коронавируса в Ухане и с запозданием объявили о пандемии, в результате чего мировое сообщество, включая Россию, упустило время для санитарных и карантинных мер, считает Сичинава. Фото dw.com

Обращения без ответа

— За отведенные законом на ответ 10 дней я ничего не получил от Следкома, — рассказал Сичинава «Реальному времени». — Мне не ответили до сих пор. Поскольку процессуальные сроки были нарушены, 4 мая я направил жалобу в Генпрокуратуру России. На нее по закону должны были отреагировать в течение трех дней. Но прокуратура тоже хранит молчание. В связи с этим я решил дополнительно обратиться в гражданском порядке в суд.

Сичинава говорит, что по-прежнему убежден: ВОЗ в первую очередь виновата в том, что пандемия достигла нынешних масштабов. А отсутствие реакции на его обращения со стороны Следкома и Генпрокуратуры и нарушение сроков ответа он счел оскорбительным не только для себя, но и для «всех наших граждан».

— Обращение в суд в гражданском порядке никоим образом не говорит о том, что я не буду продолжать добиваться привлечения к уголовной ответственности представителей ВОЗ, тем более что закон дает мне такое право, — добавил Сичинава. — Я надеюсь, что Пресненский суд, в отличие от СК и Генпрокуратуры России, не будет отмалчиваться и примет иск к производству, ведь мое конституционное право на судебную защиту еще никто не отменял.

Вред от действий ответчика — ВОЗ — Сичинава оценил в 100 миллионов рублей. Фото france24.com

100 млн для ВОЗ не деньги

В исковом заявлении в Пресненский райсуд Москвы Лаврентий Сичинава приводит те же доводы, что и в обращении в Следком, но в более развернутом виде. Он указывает, что пандемия пока не коснулась его лично, равно как и его семьи, однако беспокойство за будущее причиняет ему «ежедневные моральные и нравственные страдания, беспокойство за жизнь и здоровье, страх за свое будущее». Кроме того, говорится в исковом заявлении, мероприятия по борьбе с распространением COVID-19, которые теперь вынуждено проводить российское правительство, лишили заявителя, как и других граждан нашей страны, права на свободное передвижение, возможности полноценно трудиться, «что негативно отразилось на психологическом состоянии».

Вред от действий ответчика — ВОЗ — Сичинава оценил в 100 миллионов рублей.

— Все в этом мире относительно. Жизнь, здоровье и данные с рождения человеку права невозможно оценить деньгами, это нематериальные, но очень важные блага, — объяснил он размер суммы. — Обращаясь в суд, истец в подобных случаях исходит из финансовых возможностей ответчика, а ВОЗ — организация, в которой сосредоточены немалые деньги. Для них эта сумма вряд ли значительна. А далее решение о размере подлежащей выплате компенсации принимает уже суд.

Инна Серова