Песков о возможных санкциях против «Северного потока — 2»: «Наше отношение к санкционным упражнениям хорошо известно»

В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2». Планы достроить газопровод «Северный поток — 2» не поменяются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что по «Северному потоку — 2» планы не менялись. Это первое. Второе — наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно — оно чрезвычайно негативно», — сказал Песков.

По его словам, подобные действия — это проявление недобросовестной конкуренции, и это противоречит международному праву, пишет RT.

Газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, сообщила о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода. Он не исключает, что, несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций против «Северного потока — 2» может быть быстрым.