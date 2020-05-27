В Татарстане завершились строительные работы в промпарке «Тюлячи»

В Татарстане завершили строительство второго этапа первой очереди промышленного парка «Тюлячи».

Проект реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», согласно которому планируется обеспечить льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям.

На строительство парка из федерального бюджета выделили 43 млн рублей, из республиканского — 10,1 млн рублей, также были привлечены частные инвестиции в размере 16,6 млн рублей.

Предприятие оснастили всей необходимой для резидентов инженерной инфраструктурой: в парке провели внутренние сети электроснабжения, наружное освещение, наружные сети связи и сигнализации, водопровод и канализации, а также обустроили дорожные объекты, установлены пожарные резервуары.

Сейчас на территории площадки работают 9 резидентов, создано 310 рабочих мест. Ожидается, что к 2024 году количество резидентов увеличится до 16, а число рабочих мест достигнет 600.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики РТ, в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей Татарстану выделили в 2020 году 791,7 млн рублей на строительство трех индустриальных парков: «Саба», «Тюлячи» и промышленного парка на территории Технополиса «Химград».

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук договорились о строительстве технопарка Wildberries для представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых в республике. Строительство планируется начать после передачи земли, которое ожидается в этом году, ввод в эксплуатацию ожидается в 2021 году. Общая площадь предприятия составит 40 тысяч кв. м, оно расположится на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей.

