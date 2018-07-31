АО Радиокомпания ВЕКТОР
Общая информация
АО «Радиокомпания «Вектор» — федеральный оператор спутниковой связи и системный интегратор. Является одним из лидеров на рынке телекоммуникаций в России и предлагает своим заказчикам системы и услуги спутниковой связи, системы автоматической пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, СКУД, ЛВС, СКС и др.
Предприятие было создано в ответ на стратегическую оборонную инициативу США в 1986 году для разработки системы предупреждения ракетного нападения из космоса при помощи космических локационных станций миллиметрового диапазона. После развала Союза «Вектор» перепрофилировался с военных заказов на телекоммуникации. Состоялся переход от стопроцентного оборонного госзаказа к свободному рынку…
РК «Вектор» обеспечивает услугами связи различные предприятия и организации, среди которых Магнитогорский металлургический комбинат, «Уральская сталь», КамАЗ, «Татнефть», Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод, «ТНК-BP», «РуссНефть», «Татнефтегеофизика», ЦентроБанк РФ, Weatherford и другие.
Специалистами компании установлено более 3000 станций спутниковой связи в различных регионах – от Москвы до Южно-Сахалинска, от Нижнего Уренгоя до Астрахани, в том числе более 150 станций в Татарстане, сотни систем спутникового телевидения. Сегодня РК «Вектор», имея федеральные лицензии Министерства связи, для оказания услуг спутниковой связи использует спутники «Ямал 200», «Экспресс», «Intelsat», «Astra 1F».
Cреди перспективных проектов, в которых участвует РК «Вектор» — cоздание «Интегрированного центра IT» МФТИ на базе многофункционального спутникового ХАБа iDirect Technologies и суперкомпьютера nVidia TESLA.
Основные направления деятельности:
- Системы и услуги спутниковой связи и навигации (ГЛОНАСС/GPS)
- Структурированные кабельные системы
- Мобильные комплексы спутниковой связи
- Системы проводной телефонной связи на базе цифровых АТС
- Системы диспетчеризации
- Интегрированные системы безопасности
- Системы спутникового, эфирного и кабельного телевидения
- Монтаж и строительство сетей VSAT
- Производство опор для малых земных VSAT станций
- Ситуационно-моделирующие центры
- Телемедицинские комплексы
- Комплексы зондирования Земли
Компания выпустила проектную документацию и смонтировала «слаботочку» и системы безопасности для таких предприятий, как ТАИФ, «Казаньоргсинтез», «Татнефть», «Полиматиз», «Радиофизика» и др.
Генеральный директор – Классен Виктор Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422980, РТ, г. Чистополь, ул. К.Маркса, 135
- Телефон: (84342) 5-19-84, 5-55-55
- Email: info@vector.ru
- Сайт: www.vector.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018