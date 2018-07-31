АО Радиокомпания ВЕКТОР

Общая информация

АО «Радиокомпания «Вектор» — федеральный оператор спутниковой связи и системный интегратор. Является одним из лидеров на рынке телекоммуникаций в России и предлагает своим заказчикам системы и услуги спутниковой связи, системы автоматической пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, СКУД, ЛВС, СКС и др.

Предприятие было создано в ответ на стратегическую оборонную инициативу США в 1986 году для разработки системы предупреждения ракетного нападения из космоса при помощи космических локационных станций миллиметрового диапазона. После развала Союза «Вектор» перепрофилировался с военных заказов на телекоммуникации. Состоялся переход от стопроцентного оборонного госзаказа к свободному рынку…

РК «Вектор» обеспечивает услугами связи различные предприятия и организации, среди которых Магнитогорский металлургический комбинат, «Уральская сталь», КамАЗ, «Татнефть», Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод, «ТНК-BP», «РуссНефть», «Татнефтегеофизика», ЦентроБанк РФ, Weatherford и другие.

Специалистами компании установлено более 3000 станций спутниковой связи в различных регионах – от Москвы до Южно-Сахалинска, от Нижнего Уренгоя до Астрахани, в том числе более 150 станций в Татарстане, сотни систем спутникового телевидения. Сегодня РК «Вектор», имея федеральные лицензии Министерства связи, для оказания услуг спутниковой связи использует спутники «Ямал 200», «Экспресс», «Intelsat», «Astra 1F».

Cреди перспективных проектов, в которых участвует РК «Вектор» — cоздание «Интегрированного центра IT» МФТИ на базе многофункционального спутникового ХАБа iDirect Technologies и суперкомпьютера nVidia TESLA.

Основные направления деятельности:

Системы и услуги спутниковой связи и навигации (ГЛОНАСС/GPS)

Структурированные кабельные системы

Мобильные комплексы спутниковой связи

Системы проводной телефонной связи на базе цифровых АТС

Системы диспетчеризации

Интегрированные системы безопасности

Системы спутникового, эфирного и кабельного телевидения

Монтаж и строительство сетей VSAT

Производство опор для малых земных VSAT станций

Ситуационно-моделирующие центры

Телемедицинские комплексы

Комплексы зондирования Земли

Компания выпустила проектную документацию и смонтировала «слаботочку» и системы безопасности для таких предприятий, как ТАИФ, «Казаньоргсинтез», «Татнефть», «Полиматиз», «Радиофизика» и др.

Генеральный директор – Классен Виктор Иванович



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