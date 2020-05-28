Россельхознадзор РФ подаст в суд из-за сообщений о взятке своего руководителя

Россельхознадзор РФ подаст иск в арбитражный суд за распространение «заведомо ложных сведений» и нанесение репутационного ущерба из-за сообщений о факте вымогательства со стороны руководителя ведомства Сергея Данкверта.

В пресс-службе Россельхознадзора заявили, что появившиеся в СМИ сообщения о том, что Данкверт якобы вымогал взятку $500 тыс. у польской компании «Млековита», не соответствуют действительности.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что компания «Млековита» обратилась в полицию Москвы с жалобой на то, что руководители ведомства, в том числе Сергей Данкверт, якобы вымогали у них крупную взятку за отмену запрета на поставки ее продукции в Москву.

Советник Данкверта Юлия Мелано уточнила, что в Генпрокуратуру РФ ранее поступали жалобы «от некого гражданина Сергеева Я.В.» за вымогательство денег у польской компании. В ведомстве дали пояснения на все вопросы, рассказала она.

В связи с этим Россельхознадзор РФ подаст иск к названным в обращении в Генпрокуратуру лицам, а именно Сергееву С.Я. и Есеневскому Н.В., пишет «Интерфакс».

Также Мелано объяснила, что отменить запрет на поставки молочной продукции из Польши нельзя, потому что эти товары находятся под российским эмбарго, введенным в 2014 года в ответ на санкции США и Евросоюза. По словам советника главы Россельхознадзора РФ, сообщения о взятке появились с целью нанести репутационный ущерб Данкверту.