Маршрут «Шелкового пути» изменят из-за коронавируса. Гонка полностью пройдет в России и финиширует в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» 2020 года приняли решение изменить маршрут трассы и провести гонку полностью на территории России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Эпидемия коронавируса COVID-19, охватившая все континенты мира, вынуждает организаторов спортивных мероприятий вносить изменения в свои первоначальные планы. Не станет исключением и международное ралли «Шелковый путь», которое в 2020 году должно было пройти по маршруту Россия — Казахстан — Китай.

Для предотвращения рисков, связанных с эпидемией, и в целях обеспечения успешного проведения грядущего юбилейного выпуска ралли «Шелковый путь» российская дирекция совместно с Международной автомобильной федерацией и Международной мотоциклетной федерацией приняли решение изменить маршрут соревнования. Ралли «Шелковый путь» полностью пройдет по территории России в период со 2 по 11 июля. В 2020 году гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля, а финиширует в Казани 11 июля», — отмечается в сообщении.

Напомним, в нынешнем году ралли «Шелковый путь» пройдет в юбилейный, десятый раз. Изначально трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина, финишировать пилоты должны были 16 июня в китайском Урумчи.