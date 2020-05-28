Академик РАН заявил, что длительное ношение масок и перчаток вредно

COVID-19 недолго живет на поверхностях, поэтому носить перчатки бесполезно и даже вредно: можно заработать грибок, сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Эксперименты, доказывающие, что коронавирус живет на поверхностях до 3 суток, на самом деле показывают не живой вирус, а геном, следы его деятельности. Сам COVID-19 быстро разлагается. Поэтому носить перчатки бессмысленно, считает ученый. Во время носки мы собираем на них грибки, бактерии и аллергены и тащим все к лицу.

«Если человек в перчатках — он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит?» — цитирует Зверева «Интерфакс».

Кроме того, любые перчатки портят кожу. Академик прогнозирует, что из-за перчаток пойдут дерматиты, тем более скоро станет жарко.

Маска на улице, по словам Зверева, также наносит только вред. Вирус не летает в воздухе, и, если соблюдать дистанцию, он не передается. Через два часа маска превращается из средства защиты в источник инфекции.

Накануне Роспотребнадзор России постановил носить маски и перчатки до конца года.