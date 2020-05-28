В Казани появился новый избирательный участок
В Казани образовали новый избирательный участок в Приволжском районе города. Участок расположен в здании центра МБОУ «Многопрофильный лицей №186 — «Перспектива» по адресу: ул. Гареева, 117.
Как говорится в сборнике документов мэрии Казани, в участок входят улицы А. Адо; Р. Гареева — дома 96, 98, 100, 103, 105, 107, 109, 111 (корпуса 1, 2), 113; строящиеся дома стр. №105/3, 105/4; дома жилого комплекса «Лесной городок» по улицам Безоблачной, Березовой, Брусничной, Меридианной, Солнечной, Столичной.
В скором времени Центральная избирательная комиссия Татарстана присвоит номер новому участку.Общество Татарстан
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