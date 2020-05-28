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В Казани сотрудник ДПС со спецсигналами доставил роженицу в роддом

10:06, 28.05.2020
В Казани сотрудник ДПС со спецсигналами доставил роженицу в роддом
Фото: МВД по РТ

В Казани сотрудник ДПС сопроводил женщину, у которой в дороге начались роды. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Жительница Пестречинского района вместе с мужем на автомобиле направлялась в роддом. Неожиданно начались схватки. Супруг женщины обратился за помощью к экипажу ДПС.

Командир взвода полка ДПС старший лейтенант полиции Марат Губайдуллин решил сопровождать будущую маму до роддома. С использованием спецсигналов роженица оперативно была доставлена к медучреждение.

В дальнейшем женщина родила мальчика.

Напомним, подобный случай произошел в ноябре прошлого года. Сотрудники ГИБДД стали конвоем для семьи из Верхнеуслонского района, ехавшей в РКБ для родов. Они помогли супругам проехать сквозь пробку.

Общество Татарстан
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