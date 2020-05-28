Счетная палата: нефти в России хватит на 35 лет

Разведанных на сегодня запасов нефти в России хватит на ближайшие 35 лет. Запасов газа на сегодня у страны еще на 50 лет.

Однако в общем объеме нефти указаны месторождения сверхвязкой нефти, без которой запасов не хватит дольше чем на 20 лет, говорится в материалах Счетной палаты.

При этом отмечается, что за последние годы в стране прирост запасов лишь незначительно превышал объемы добычи.

Газа же добывается больше, чем разведывается новых запасов.