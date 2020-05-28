Новости общества

02:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане хирурги прооперировали столетнего пациента

02:25, 28.05.2020
В Татарстане хирурги прооперировали столетнего пациента
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Житель Татарстана в возрасте 100 лет пошел на операцию в Республиканский клинический онкодиспансер. Пациента оперировал онколог Айрат Бариев.

У ветерана Великой Отечественной войны была диагностирована аденома простаты и камень внушительных размеров, сообщает Минздрав РТ. Из-за возраста врачи не решались взяться за случай ветерана.

Бариев имеет большой опыт малоинвазивных вмешательств. Операция прошла успешно и уже на четвертый день пациента выписали

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем