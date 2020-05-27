В Татарстане пожарные спасли от огня 360 коров
В Нурлатском районе Татарстана загорелась крыша животноводческого корпуса в комплексе «Азелеевский». Пожарные вывели из опасной зоны 360 коров.
По данным татарстанского главка МЧС, загорелся утеплитель под крышей коровника. Он продолжал тлеть и на момент приезда пожарных. Возгорание удалось потушить быстро.
В результате пожара пострадал утеплитель кровли на площади 120 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются. Размер материального ущерба оценивается.
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