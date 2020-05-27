В Татарстане пожарные спасли от огня 360 коров

В Нурлатском районе Татарстана загорелась крыша животноводческого корпуса в комплексе «Азелеевский». Пожарные вывели из опасной зоны 360 коров.

По данным татарстанского главка МЧС, загорелся утеплитель под крышей коровника. Он продолжал тлеть и на момент приезда пожарных. Возгорание удалось потушить быстро.

В результате пожара пострадал утеплитель кровли на площади 120 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются. Размер материального ущерба оценивается.