В России увеличат размер минимального пособия по безработице в три раза

Президент России Владимир Путин оценил инициативу Минтруда РФ в части увеличения на три месяца размера минимального пособия по безработице в три раза, с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.

«За помощью обращаются и те граждане, которые не были официально трудоустроенные. В этом случае минимальный размер пособия предусмотрен в 1500 рублей. Такие люди тоже нуждаются в поддержке, поэтому с 1 мая текущего года увеличивается минимальное пособие до 4 500 рублей до 1 августа», — отметил президент.

Помимо этого, дополнительная помощь будет оказана и предпринимателям. ИП, которые не могут действовать после 1 марта, предлагается выплачивать три месяца по 12 130 рублей в месяц.



Также Владимир Путин поддержал инициативу Минтруда РФ в части продления выплаты пособия по безработице на три месяца.

