В Казани полностью отремонтируют улицу Болотникова

В Казани продолжается ремонт магистральной улицы Болотникова протяженностью 1,44 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Во время ремонтных работ на существующей проезжей части и съездах положат новый асфальт, а на тротуарах уложат песчаную асфальтобетонную смесь.

Также на улице переустроят ливнеприемные и смотровые колодцы, заменят 1,6 тыс. погонных метров бортовых камней, 1,6 тыс. погонных метров тротуарных камней, установят 350 погонных метров перильных ограждений и 167 дорожных знаков.

Помимо этого, планируется переустройство двух остановочных платформ и установка автопавильона, передает пресс-служба Минтранспорта РТ.