Ученые оценили масштабы вымирания животных

Биологи оценили масштабы сокращения биологического разнообразия из-за человека. В качестве примера ученые взяли представителей класса пресмыкающихся.

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications.



В истории было пять массовых вымираний, когда исчезали до 75% всех биологических видов. Шестое массовое вымирание может произойти из-за хозяйственного освоения, когда человек вытесняет животных с их привычных мест обитания.

Авторы исследования из Великобритании, США и Израиля построили филогенетическую модель для 25 тысяч ныне живущих видов пресмыкающихся и оценили длительность эволюционной истории для каждого вида. По оценке ученых, под угрозой исчезновения находятся группы животных, эволюции которых более 50 миллиардов лет, передает «РИА Новости».

Исчезнуть с лица земли могут близкородственные виды панголинов и тапиров, мадагаскарская руконожка. При этом исчезновение ветвей эволюции намного опаснее, нежели вымирание отдельных видов.

Ранее палеоклиматологи определились с причиной гибели динозавров на Земле. Ученые уверены, вымирание гигантских рептилий обусловлено только падением метеорита.

