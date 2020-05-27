Ученые оценили масштабы вымирания животных
Биологи оценили масштабы сокращения биологического разнообразия из-за человека. В качестве примера ученые взяли представителей класса пресмыкающихся.
Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications.
В истории было пять массовых вымираний, когда исчезали до 75% всех биологических видов. Шестое массовое вымирание может произойти из-за хозяйственного освоения, когда человек вытесняет животных с их привычных мест обитания.
Авторы исследования из Великобритании, США и Израиля построили филогенетическую модель для 25 тысяч ныне живущих видов пресмыкающихся и оценили длительность эволюционной истории для каждого вида. По оценке ученых, под угрозой исчезновения находятся группы животных, эволюции которых более 50 миллиардов лет, передает «РИА Новости».
Исчезнуть с лица земли могут близкородственные виды панголинов и тапиров, мадагаскарская руконожка. При этом исчезновение ветвей эволюции намного опаснее, нежели вымирание отдельных видов.
Ранее палеоклиматологи определились с причиной гибели динозавров на Земле. Ученые уверены, вымирание гигантских рептилий обусловлено только падением метеорита.
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