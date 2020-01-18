Ученые назвали окончательную версию вымирания динозавров

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Палеоклиматологи определились с причиной гибели динозавров на Земле. Ученые уверены, вымирание гигантских рептилий обусловлено только падением метеорита.

Таким образом они полностью отказались от версии о влиянии вулканической активности.

Ученые из Йельского университета установили, что извержения вулканов влияли на окружающую среду задолго до того, как началось вымирание динозавров, сообщается на портале Phys.org.

Изучая изотопный состав морских окаменелостей, исследователи пришли к выводу, что извержения вулканов вызвали потепление минимум на 2 градуса до того, как 66 млн лет назад на Землю упал метеорит.

Некоторые виды динозавров, по словам ученых, мигрировали к Северному и Южному полюсам, но вернулись задолго до столкновения планеты с астероидом.