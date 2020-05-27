В Татарстане бывший зэк на дне рождения ранил бывшего силовика

Фото: «Реальное время»

Семь ножевых ранений получил 50-летний казанец 24 мая, побывав на дне рождения у ранее судимого приятеля. Теперь этого приятеля Следком по РТ просит арестовать за покушение на убийство.



По версии следствия, потерпевший и подозреваемый были неплохо знакомы и с 12 мая отмечали полувековой юбилей последнего. К концу второй недели празднества между ровесниками произошла пьяная ссора на почве того, что юбиляр провел за решеткой 23 года, а его приятель до 1994 года служил в милиции. Бывший зэк кинулся с ножом на бывшего силовика в его собственном доме. Шум борьбы услышала супруга потерпевшего, которая по телефону попросила помощи правоохранительных органов.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.