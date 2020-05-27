В РТ следователи разбираются, куда исчезли 6 млн, на которые строился коровник

В Татарстане бывший начальник районного управления сельского хозяйства и продовольствия подозревается в халатности.



Как считает следствие, в 2018 году Минсельхозпрод РТ предоставил главе одного из КФХ грант на размере более 9,8 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы по откорму крупного рогатого скота. Деньги должны были быть направлены на на проведение строительных работ, приобретение сельскохозяйственных животных. Однако строительство в какой-то момент остановилось, а поголовье животных не росло.

Вместе с этим в 2019—2020 годах глава КФХ предоставил отчетность, согласно которой, например, в 2019 году произвел 34 тонны мяса, еще 52 тонны реализовал, получив выручку в размере 5,7 млн рублей, а также создал три рабочих места.

Следователи считают, что 6 млн рублей были растрачены. Ни подозреваемый, ни его подчиненные на место нахождения КФХ не выезжали и не контролировали использование выделенных средств. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Минниханов заявил о необходимости развития племенного животноводства в Татарстане. «Это тот ресурс, который нужно развивать самим. У нас для этого есть все возможности. Имеется племенная база, наука, специалисты. Нужно грамотно этим воспользоваться», — отметил он.

