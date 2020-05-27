Олег Морозов высказался об онлайн-голосовании

Сенатор от Татарстана Олег Морозов высказался об онлайн-голосовании. На вопрос о том, не останется ли онлайн-голосование в политической жизни страны и после пандемии, кандидат в депутаты на выборах в ГД РФ по Нижнекамскому избирательному округу ответил сегодня в рамках встречи с журналистами.



«Мне бы не хотелось, чтобы все процедуры — и в праймериз, и дальнейшие — уходили исключительно в онлайн-формат. Встречи с избирателями никаким онлайн-режимом не заменить. Такой формат может выступать как некое дополнение», — сказал Морозов.



Отметим, что сейчас «Единая Россия» проводит электронное голосование на допвыборах в Госдуму РФ по Нижнекамскому избирательному округу. По данным ситуационного центра праймериз партии, по состоянию на вечер вчерашнего дня, проголосовало порядка 8,5 тыс. избирателей округа.

В апреле Морозов заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму, он рассчитывает на мандат погибшего Айрата Хайруллина.

