Сенатор Морозов примет участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму

Сенатор от Татарстана Олег Морозов сообщил, что будет участвовать в праймериз «Единой России». Он намерен участвовать в выборах в Госдуму, при этом рассчитывая на мандат по Нижнекамскому одномандатному округу, который ранее был закреплен за Айратом Хайруллиным.

«Округ по своему составу очень разнообразный, разносторонний, объединяет интересы людей, занятых как в крупной промышленности, так и работающих на селе… В силу печальных обстоятельств на настоящий момент он оказался свободным. Уверен, что интересы избирателей 10 муниципальных районов республики должны быть по-прежнему активно представлены в Государственной думе», — передает слова Морозова пресс-служба татарстанского отделения «Единой России».

Председатель оргкомитетов по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов рассказал, что кандидаты в кандидаты в депутаты вынуждены вести всю свою кампанию в Сети в связи с режимом самоизоляции.

Напомним, что в феврале 2020 года депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при жесткой посадке вертолета в Лаишевском районе РТ. Он избирался в нижнюю палату парламента четыре раза и занимал пост заместителя председателя комитета по аграрным вопросам.

