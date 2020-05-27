Минниханов и Шаймиев приняли участие в церемонии гашения почтовой марки в честь 100-летия ТАССР

Фото: @liliGalimova

В Госсовете Татарстана сегодня прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия Татарской АССР. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, пишет пресс-служба президента РТ.

Тираж почтовой марки — 250 тыс. экземпляров, ее можно приобрести в отделениях «Почты России». На ней изображены герб Татарстана, национальный орнамент, достопримечательности республики и достижения региона в сельском хозяйстве и промышленности.

Также Минниханову и Шаймиеву показали памятную монету Банка России, посвященную юбилею республики. Номинал монеты — 3 рубля. На лицевой стороне изображен государственный герб России, а на оборотной — люди, танцующие в национальных костюмах на фоне Казанского Кремля. Тираж монет составляет 3 тыс. штук.

Экземпляры почтовых марок и юбилейных монет будут переданы в Национальный музей, Государственный архив и Музей истории государственности Татарстана.