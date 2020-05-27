В Госсовете Татарстана открылось торжественное заседание в честь 100-летия ТАССР

Фото: скриншот

Стартовало торжественное заседание Государственного совета Татарстана, посвященное 100-летию образования ТАССР.



На заседании присутствуют президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, а также члены правительства и и т. д.

На данный момент с докладом «Столетие Татарской АССР: история и современность» выступает спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.



«Реальное время» ведет текстовую трансляцию с заседания.