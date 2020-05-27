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В Госсовете Татарстана открылось торжественное заседание в честь 100-летия ТАССР

09:13, 27.05.2020
В Госсовете Татарстана открылось торжественное заседание в честь 100-летия ТАССР
Фото: скриншот

Стартовало торжественное заседание Государственного совета Татарстана, посвященное 100-летию образования ТАССР.

На заседании присутствуют президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, а также члены правительства и и т. д.

На данный момент с докладом «Столетие Татарской АССР: история и современность» выступает спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию с заседания.

ОбществоВласть Татарстан
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