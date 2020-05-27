В специализированный лагерь для глухих в Татарстане отправили не тех детей

Фото: фото из аккаунта ДООЛ «Ласточка» во «ВКонтакте»

В детский оздоровительный лагерь «Ласточка», принадлежащий казанской школе-интернату для детей с ограниченными возможностями здоровья, вместо глухих школьников поехали здоровые. Случилось это в августе 2019 года, но только сейчас закончилась прокурорская проверка и ее материалы переданы в Следственный комитет.



Водитель школы-интерната Олег Михайловский обратил внимание, что списки на отправку детей в лагерь составляются и согласовываются задолго до смены, курирует этот вопрос замдиректора школы по воспитательной работе. По словам Михайловского, группа на последнюю, августовскую смену была сформирована заранее, но за несколько дней до отъезда по мессенджеру родителей оповестили, что их дети не поедут. А после окончания смены список был вновь переделан, и в нем значились уже фамилии учащихся школы-интерната.



На каких условиях взяли в лагерь этих детей, за деньги или бесплатно, водитель не знает. Тем временем, мама семиклассника Ирина Селяева, очень хотела, чтобы ее сын в прошлом году провел каникулы в лагере, однако его не взяли. Тем не менее в списках отправленных в лагерь фамилия Романа Селяева есть.

Подробнее о том, как по списку выехали одни школьники, а по факту — другие, в материале «Реального времени».

