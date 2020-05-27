«Казэнерго» продает помещения и землю на улице Качалова за 2 млн рублей

АО «Казэнерго» объявило о проведении аукциона по продаже части имущества. На торги выставлено помещение и доля в земельном участке, которые оцениваются в 2 млн рублей.

Речь идет о помещении площадью 64,4 кв. м в здании по адресу: ул. Качалова, 103в. Это нежилое здание возле школы №82. Также в лот входит доля в 56% от участка площадью 210 кв. м под этим зданием.

Торги назначены на 17 июня, следует из сообщения компании.