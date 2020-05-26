Жириновский посетовал на разъехавшихся по миру российских туристов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посетовал, что слишком много российских туристов разъехались по миру и теперь государству приходится тратить деньги на их возвращение.

«Вы видели где-нибудь в мире американских туристов? Очень мало. Британских очень мало. Французы, немцы и так далее — очень мало», — сравнил Владимир Вольфович.

«А как вот наши разъехались? До сих пор собрать не можем. До сих пор самолеты направляем, вывозные рейсы. Это сколько денег стоит!», — добавил он в интервью «Комсомольской правде».

Из этого глава ЛДПР сделал вывод, что путешествовать необходимо внутри России. Но и на этом Жириновский не остановился, призвав к самоизоляции: «Никакие театры, рестораны. В любом доме отдыха, санатории обязательно может оказаться больной».

Напомним, на выходных в Уфу прилетел самолет из Нью-Йорка. На нем прибыли, в том числе татарстанцы. Они были доставлены в обсерватор под Казанью.