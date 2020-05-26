Рустам Минниханов обсудил с бизнес-сообществом актуальность мер господдержки и их исполнение

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, в день предпринимательства, провел онлайн-встречу с бизнес-сообществом республики.

На мероприятии обсуждались текущее состояние дел, актуальность мер государственной поддержки и их эффективное использование.

Минниханов поблагодарил всех предпринимателей республики, которые, несмотря на тяжелое положение дел, нашли в себе силы и ресурсы помогать другим.

«Это предприниматели, которыми республика гордится!» — отметил он.

Стоит отметить, что республика занимает первое место в ПФО и седьмое в России по количеству предприятий в сфере малого и среднего бизнеса. В Татарстане находятся более 161 тыс. предприятий. Всего, с учетом самозанятых граждан, в бизнесе заняты более 600 тыс. человек.

Во время обсуждения мер господдержки президент Татарстана заметил, что власти всегда готовы к диалогу и к поиску совместных, наиболее эффективных решений, передает пресс-служба президента РТ.

Рустам Минниханов во время онлайн-встречи с предпринимателями также вспомнил о своем опыте работы в этой сфере. «Такой опыт есть, если нужно, я могу быть предпринимателем. Хотя у меня и в энергетике есть опыт», — сказал глава республики.

