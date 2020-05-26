Рустам Минниханов: «Такой опыт есть, если нужно, я могу быть предпринимателем»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи с предпринимателями на онлайн-форуме «Бизнес-оттепель: как вести бизнес в новых условиях?» вспомнил о своем предпринимательском опыте работы в системе потребкооперации.

«Такой опыт есть, если нужно, я могу быть предпринимателем. Хотя у меня и в энергетике есть опыт», — сказал Минниханов.

Рамазан Юнусов, индивидуальный предприниматель, который занимается производством хлеба, рассказал, что во время пандемии увеличил объемы производства до 9 тонн продукции в сутки и сумел сохранить коллектив.

Минниханов похвалил предпринимателя и сказал, что знает о производстве хлеба не понаслышке.

«Я был руководителем райпо, у меня было торговля, у меня был общепит, у меня была заготовка, подсобное хозяйство. В структуре товарооборота Арское райпо было на первой позиции, 44% была наша продукция», — похвалился президент РТ.