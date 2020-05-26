Шаймиев: название «Республика Татарстан» является для региона самым удачным

Название «Республика Татарстан» является для региона самым удачным. Такое мнение высказал первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в интервью газете «Республика Татарстан».



«Известно, что в 1920 году нашу республику назвали АТССР — Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика. С 1936 года — Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика. Когда мы летом 1990 года обсуждали текст Декларации о государственном суверенитете, возникли жаркие споры о названии республики. Основными идеями декларации было провозглашение государственного суверенитета Татарстана и «преобразование его в соответствии с волей многонационального народа в Татарскую Советскую Социалистическую Республику (Татарская ССР)». Текст много раз переписывался, беспрерывно правился. В последний «чистовик», уже утвержденный комиссией, казалось бы, окончательно, депутаты Фандас Сафиуллин и Дамир Сиразиев внесли предложение — и комиссия согласилась — в статусе республики добавить через тире слова «Республика Татарстан», — сказал Шаймиев.

По его словам, новое название прижилось моментально.

«И мы решили его закрепить официально 7 февраля 1992 года. Я, как президент республики, подписал Закон РТ о переименовании ТССР в «Республику Татарстан» («Татарстан»). Считаю, что это название наполнено реальным содержанием с учетом фактических возможностей и способностей республики и соответствует полноценному государственному образованию в демократическом федеративном государстве.