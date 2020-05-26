МВД Татарстана: республика в числе регионов, где зафиксировано наибольшее количество дистанционных преступлений
Республика Татарстан оказалась в числе регионов, где зафиксировано наибольшее количество зарегистрированных дистанционных преступлений.
Помимо нее, подобные преступления зарегистрированы в Москве, Московской, Ленинградской областях, Пермском и Краснодарском краях, сообщили «Реальному времени» в Управлении МВД по Татарстану.
В ведомстве отметили, что статистика среди регионов России показывает, что дистанционные преступления чаще происходят в регионах с высоким уровнем жизни.
По статистике, женщины более доверчивы, чем мужчины, именно они составляют 58% жертв. Чаще на уловки мошенников попадаются люди рабочих профессий (51%), без постоянного источника дохода — 17,5% и пенсионеры — 15%.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков уже обращал внимание на то, что с развитием интернета и мобильных приложений наблюдается всплеск дистанционного мошенничества. Он призвал граждан не быть наивными, чтобы защититься от краж с банковских карт.ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым