МВД Татарстана: республика в числе регионов, где зафиксировано наибольшее количество дистанционных преступлений

Республика Татарстан оказалась в числе регионов, где зафиксировано наибольшее количество зарегистрированных дистанционных преступлений.

Помимо нее, подобные преступления зарегистрированы в Москве, Московской, Ленинградской областях, Пермском и Краснодарском краях, сообщили «Реальному времени» в Управлении МВД по Татарстану.

В ведомстве отметили, что статистика среди регионов России показывает, что дистанционные преступления чаще происходят в регионах с высоким уровнем жизни.

По статистике, женщины более доверчивы, чем мужчины, именно они составляют 58% жертв. Чаще на уловки мошенников попадаются люди рабочих профессий (51%), без постоянного источника дохода — 17,5% и пенсионеры — 15%.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков уже обращал внимание на то, что с развитием интернета и мобильных приложений наблюдается всплеск дистанционного мошенничества. Он призвал граждан не быть наивными, чтобы защититься от краж с банковских карт.