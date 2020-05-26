К звонкам в «Одноклассниках» теперь могут присоединяться не авторизованные пользователи

Фото: Одноклассники

Социальная сеть «Одноклассники» расширила возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков — теперь к звонку можно подключить неавторизованных в социальной сети пользователей через приглашение.

Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке.

Платформа звонков ОК работает на базе искусственного интеллекта — за качество картинки и звука отвечает нейросеть, динамически обучаемая на многомиллионной аудитории социальной сети. Длительность звонка не ограничена, а к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно.

Отмечается, что во время пандемии количество звонков в ОК выросло на 39%. Количество групповых звонков в пике росло на 70% в сутки и в четыре раза — для конференций с участием 5 и более человек.

