WADA увеличит объемы тестирования на допинг

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с обращением к спортсменам, где сообщило об увеличении количества проверок на допинг после окончания ограничений из-за пандемии коронавируса.

«Когда спортивная среда вернется в норму, эти пробелы будут заполняться с помощью дополнительного целенаправленного тестирования, особенно с учетом того, что сбор разведывательной информации и расследования не прекращались», — говорится в сообщении агентства.

При этом организация уведомила, что все возможные нарушения, совершенные спортсменами во время пандемии, будут выявляться на основании их биологического паспорта.

Напомним, WADA приостановило проверку спортсменов на допинг на некоторое время из-за возникших трудностей в работе допинг-офицеров во время карантина.