РФС намерен провести ребрендинг ФНЛ и ПФЛ

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает варианты ребрендинга организации и названий лиг. Об этом информирует официальный сайт РФС.

По данному вопросу было организовано по видеоконференции заседание Комитета по маркетингу РФС. Представители комитета обсудили вопросы ребрендинга РФС и названий лиг. Также на заседании было согласована предложенная маркетинговая стратегия реорганизации Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Большое внимание мы уделяем обсуждению будущего ребрендинга РФС и вариантам названий лиг. Единый нейминг является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе. На данный момент принята предложенная маркетинговая стратегия ПФЛ в качестве основного рабочего документа при реорганизации лиги», — сообщил председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев.

Кроме этого, на заседании был принят проект «Цифровой стадион» — медиаплатформа, которая позволяет погрузиться в атмосферу основных стадионов страны. Он направлен на повышение привлекательности футбола для зрителей.